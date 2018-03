Republikeinen in het verzet tegen importtarieven Trump

'Ik ben niet akkoord met deze beslissing en ik vrees de onvoorziene gevolgen ervan', zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, tot dusver een nauwe bondgenoot van Trump.

De Republikeinse senator Jeff Flake kondigde onmiddellijk aan dat hij binnenkort een wetsvoorstel zal indienen om de importtarieven te annuleren. 'Handelsoorlogen worden nooit gewonnen, ze worden altijd verloren.'

'Het gaat om een verhoging van de belastingen voor de Amerikaanse fabrikanten, werknemers en verbruikers', zei de voorzitter van de commissie Financiën in de Senaat, Orrin Hatch, fervent voorstander van vrijhandel en tot nu een openlijke bondgenoot van Trump. Hij wikte zijn woorden niet en noemde de beslissing 'onverstandig' en 'ongelukkig.'

Al die Republikeinen maken zich zorgen over de verwachte stijging van de kosten voor Amerikaanse fabrikanten die zich bedienen van buitenlandse staal. Uiteindelijk is het zo de consument in de VS die de prijs betaalt. Over de risico's van een handelsoorlog en de negatieve impact op de economische groei van het land wordt dan nog niet gesproken.