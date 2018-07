Republikeinen dienen resolutie in om viceminister van Justitie Rod Rosenstein af te zetten

'We hebben er genoeg van', zo kondigde het Republikeinse Congreslid Mark Meadows de resolutie aan in een tweet. Samen met Jim Jordan beschuldigt hij Rod Rosenstein er onder meer van informatie achter te houden voor het Congres en zich aan het toezicht van het parlement te onttrekken. De viceminister ontkent dat.

I just filed a resolution with @Jim_Jordan and several colleagues to impeach Rod Rosenstein. The DOJ has continued to hide information from Congress and repeatedly obstructed oversight--even defying multiple Congressional subpoenas.



We have had enough.