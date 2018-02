Republikein na bloedbad in school: 'Als jullie verandering willen, stem dan op de andere partij'

Het was na middernacht. Doorgaans zendt CNN op dat moment herhalingen uit van de avondprogramma's. Maar gelet op de nazinderende schietpartij in een middelbare school in Parkland, Florida, waar een 19-jarige schutter met zijn semiautomatisch wapen 17 scholieren en leraars had doodgeschoten, werden de live-uitzendingen met een uur verlengd.

...