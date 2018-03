Renzi wil nog niet reageren op zware verkiezingsnederlaag

De PD was de grootste partij in het ontslagnemende Italiaanse parlement. Maar volgens de laatste projecties is de steun voor de partij bij de verkiezingen van zondag onder de 20 procent gezakt.

Enkel vicepartijleider Maurizio Martina wilde al reageren op het verlies. 'Dit is een duidelijke nederlaag voor ons', zo gaf hij toe. 'We volgen de resultaten die district per district binnenlopen. Renzi zal morgenochtend met een meer gedetailleerde beoordeling komen', zo klinkt het.

Door de nederlaag stijgt de druk op Renzi om een stap opzij te zetten.

Marine Le Pen

Marine Le Pen, voorzitster van de extreemrechtse Franse partij Front National, toonde zich zondagavond blij met de eerste resultaten van de Italiaanse parlementsverkiezingen. 'De Europese Unie gaat een slechte nacht tegemoet', luidde het op Twitter.

Le Pen en haar partij zijn bondgenoten van de xenofobe en radicaalrechtse Lega (ex-Lega Nord), die volgens de eerste resultaten wel eens een beter resultaat zou kunnen behalen binnen het blok van rechtse partijen dan Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi.