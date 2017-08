Rellen na veroordeling goeroe wegens verkrachting in India: zeker 30 doden

Meer dan 100.000 aanbidders van spiritueel leraar Gurmeet Ram Rahim Singh waren vrijdag voor de uitspraak naar de Noord-Indiase stad Panchkula gekomen. Nadat deze vrijdag wegens de verkrachting van twee aanhangsters in 2002 schuldig werd bevonden, braken rellen uit.

In brand

Videobeelden toonden chaotische taferelen. Relschoppers gooiden stenen, staken vanalles in brand en vernielden captatiewagens van televisiezenders. De politie zette het waterkanon in en gebruikte pepperspray en de wapenstok. Volgens de media schoten ze ook op de amokmakers. Het leger zette naar eigen zeggen 600 manschappen in. Naar verluidt staken de aanhangers van Ram Rahim in de voorsteden van de 250 kilometer verdergelegen hoofdstad New Delhi lege bussen en treinwagons in brand.

Wegens de verwachte rellen was het openbaar leven in Panchkula en de buurstad Chandigarh sinds donderdagavond stilgelegd. Scholen en kantoren bleven gesloten, bussen en treinen stonden stil. De mobiele internettoegang werd onderbroken. Drie cricketstadions werden ingericht als tijdelijke gevangenis voor gearresteerde relschoppers.

Na de uitbraak van het geweld verordenden de autoriteiten een uitgaansverbod in verschillende stadsdelen van Panchkula.

Sekte

De 50-jarige is een zelfbenoemde heilige en leider van de spirituele organisatie Dera Sacha Sauda (de Sekte van het Echte Werk), die ook politieke invloed heeft. De sekte, die tot een van de kleinere religies behoort, telt naar eigen zeggen 60 miljoen leden.

De flamboyante Ram Rahim leert hen onder andere meditatie, organiseert sociale projecten en milieuacties. Hij vertoont zich in het openbaar vaak op zijn motor en heeft een voorkeur voor glinsterende, kleurvolle kleding en draagt graag schitterende sieraden. Hij is ook popzanger en heeft actiefilms met zichzelf in de hoofdrol als 'boodschapper van God' gedraaid.

Aangeklaagd

De strafmaat tegen de goeroe zal maandag verordend worden. Hij werd per helikopter uit Panchkula weggebracht. In een ander geding is de goeroe wegens moord op een journalist aangeklaagd.

Ram Rahim werd er ook van beschuldigd honderden van zijn aanhangers tot castratie te hebben gedwongen. Volgens hem moet dat gezien worden als een onderdeel van een zuiveringsritueel, net zoals de verkrachting van de twee vrouwen uit 2002.