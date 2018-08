Rellen in Harare na Zimbabwaanse verkiezingen: drie doden

Het leger schoot er met scherp naar aanhangers van de oppositie die claimen dat er gesjoemeld wordt met het resultaat van de verkiezingen van maandag.

President Emmerson Mnangagwa houdt de oppositie 'verantwoordelijk' voor het verlies van mensenlevens tijdens de manifestaties, zo bleek uit een mededeling die hij liet verspreiden.

De oppositiepartij MDC veroordeelt dan weer dat het leger 'zonder duidelijke reden' met scherp schoot naar betogers. 'We veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen de brutaliteit waarvan we vandaag zonder enige reden het slachtoffer zijn geworden', zei woordvoerder Nkululeko Sibanda.

Rellen

Eerder meldde een fotograaf van persagentschap AFP al dat de politie het waterkanon inzette en traangas gebruikte om de honderden betogers uit elkaar te drijven, en daarna werd er ook met scherp geschoten.

Op de sociale media doen ook beelden de ronde van aanhangers van MDC die autobanden in brand steken en met stenen naar de politie gooien. In de stad werden ook blokkades opgeworpen, met betonblokken en stenen.

Opgeëist

MDC-presidentskandidaat Nelson Chamisa eiste, net als tegenkandidaat en huidig president Mnangagwa, de overwinning al op. Officiële resultaten zijn er echter nog niet, en laten zeker nog tot donderdag op zich wachten. De oppositie vermoedt dat het uitstel er komt omdat het regime met de resultaten wil sjoemelen.

De resultaten voor de parlementsverkiezingen zijn wel al gepubliceerd. Regeringspartij Zanu-PF haalde een absolute meerderheid binnen.

Leger in de straat

Er doen ook beelden de ronde van militaire voertuigen en soldaten in de straten van Harare.

Woensdagnamiddag riep Mnangagwa de bevolking op kalm te blijven. 'Op dit cruciale tijdstip roep ik iedereen op af te zien van provocatieve verklaringen. De tijd is nu voor verantwoordelijkheid en, vooral, vrede.'