Rellen in Chemnitz: Is de extreemrechtse geest voorgoed uit de fles?

In de binnenstad van het voormalig Oost-Duitse stadje Chemnitz kwam het zondag en maandag tot zware rellen, nadat zondagochtend een Duitser door twee migranten werd doodgestoken. De protesten liepen uit de hand en mensen met een andere huidskleur werden als opgejaagd wild aangevallen. Dat dit uitgerekend in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen gebeurt, is geen toeval.

...