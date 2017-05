Rellen bij 1 meiviering in Parijs, Berlijn en Stuttgart

"Jongeren met bivakmuts hebben projectielen en molotovcocktails gegooid naar de ordediensten", zo zegt de politie. Agenten hebben daarop traangas ingezet tegen de relschoppers. Zowat 150 mensen werden geïsoleerd in de rue de Lyon, in de buurt van de place de la Bastille, aldus de krant Le Parisien op zijn website.

De rellen vonden plaats in de marge van een vakbondsbetoging, die verschillende keren moest worden stilgelegd omdat de relschoppers, die zich opgesteld hadden voor het begin van de stoet, projectielen gooiden naar de politie. Zes politieagenten raakten gewond.

Een van hen raakte zwaar verbrand aan zijn gezicht en hand door een molotovcocktail, terwijl de andere lichte brandwonden opliepen. Er raakte ook minstens een manifestant gewond, aldus de politie, die nog geen definitieve balans heeft opgemaakt. Vijf mensen werden opgepakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl heeft "het onaanvaardbare geweld tegen de ordediensten met klem veroordeeld", zo klinkt het in een persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft opgeroepen tot kalmte.

Duitsland

In het Berlijnse district Kreuzberg vond de zogenaamde "Revolutionaire 1 mei"-betoging plaats van een achtduizendtal extreemlinkse demonstranten. De aanvraag voor de mars werd door de autoriteiten afgekeurd, maar de politie had toch beslist om de manifestatie te tolereren. De manifestanten gooiden met flessen naar de politie en staken vuurwerk af. Verschillende relschoppers vielen politieagenten aan met vlaggenstokken, waarop de agenten reageerden met pepperspray. Een veertigtal demonstranten werden kortstondig opgepakt.

In de wijk vond eveneens een groot straatfestival plaats, dat een tegengewicht moest vormen voor de vaak gewelddadige betogingen op 1 mei. Daarnaast vonden traditionele, door de vakbonden georganiseerde, betogingen plaats, waarin werd opgeroepen tot meer solidariteit vanuit de overheid.

In Halle, in het oosten van Berlijn, raakten vijf politieagenten en verschillende manifestanten gewond toen het tot rellen kwam tussen extreemrechtse extremisten die deelnamen aan een manifestatie, en tegenbetogers. De manifestatie was verboden, maar de politie liet de militanten, die vanuit het hele land naar Halle waren gekomen, toch toe om een kleine manifestatie te houden aan het station. Drie groepen tegenbetogers probeerden de manifestatie echter te blokkeren. Ze gooiden met flessen en vuurwerk, de politie reageerde met traangas en hun wapenstokken.

Later kwam het ook nog tot rellen tussen de politie en extreemrechtse manifestanten in de stad Apolda, op zowat 50 kilometer van Halle. Volgens de politie ging het om manifestanten die eerder in Halle waren samengekomen. Een honderdtal mensen werd opgepakt.

In Stuttgart raakte eveneens een politieagente gewond bij een demonstratie van linkse groeperingen. Ze werd door onbekende demonstranten geslagen met een houten stok, aldus de politie. In Hamburg, waar de politie waterkanonnen had voorzien omdat er vorige jaren na de manifestaties rellen uitbraken, verliep een extreemlinkse betoging met 2.500 deelnemers zonder incidenten.