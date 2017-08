Reisadvies voor Spanje is aangepast

Het ministerie roept landgenoten op zijn website op om 'de instructies van de lokale autoriteiten op de voet te volgen' en vraagt hen om er rekening mee te houden dat 'drukbezochte plaatsen doelwit van aanslagen kunnen zijn'. Lees meer.

De Belgische ambassade in Madrid en het consulaat-generaal in Barcelona staan volgens Buitenlandse Zaken in contact met de Belgische slachtoffers en de Spaanse autoriteiten.

Bij de aanslagen in Catalonië vielen zeker 13 doden, onder wie één Belgische vrouw. Zeker twee andere landgenoten liggen nog in het ziekenhuis, een van hen is er erg aan toe.

Wie vragen heeft over Belgen in de getroffen regio kan terecht bij het Crisiscentrum van Buitenlandse Zaken op het nummer 02/501 81 11.