Regeringspartij Armenië schuift geen kandidaat-premier naar voren, meevaller voor oppositie

Die beslissing verhoogt de kans op het premierschap voor oppositieleider Nikol Pashinyan. De Republikeinse Partij heeft de beslissing genomen na een bijeenkomst tussen ex-president en ex-premier Serge Sarkissian en waarnemend premier Karen Karapetjan.

Door de beslissing is Pashinyan momenteel de enige kandidaat voor het premierschap. De oppositieleider zit achter de massale protesten tegen corruptie en nepotisme in Armenië, die hebben geleid tot het ontslag van Sakissian amper een week nadat hij premier werd.

De protesten gaan ondertussen onverminderd door. Sarkissian was tien jaar lang president van Armenië, maar eerder dit jaar moest hij die functie opgeven, omdat hij niet meer mocht worden herkozen. Op 17 april werd hij wel verkozen tot premier van het land.

Sinds een grondwetsherziening in 2015 is het presidentschap in Armenië voornamelijk protocollair. De echte uitvoerende macht ligt in handen van de premier. Volgens de oppositie had die grondwetswijziging enkel tot doel om de werkelijke macht in de handen van Sarkissian te houden.

De Republikeinse Partij beschikt over een meerderheid in het parlement, dat dinsdag een nieuwe premier moet aanduiden. Indien het parlement er niet in slaagt een kandidaat aan te duiden, worden er mogelijk nieuwe verkiezingen georganiseerd. Dat is alvast een eis van de oppositie, die daarin gesteund wordt door waarnemend premier Karapetjan.