Regeringsakkoord in Italië: programma dreigt Rome op ramkoers te brengen met Europese begrotingsregels

'Vrijdag hebben wij uiteindelijk in alle delen een contract gemaakt voor een regering van verandering', zei M5S-voorman Luigi Di Maio .Beide partijen hebben op hun website een gezamenlijk akkoord gepubliceerd. De leden van de M5S moeten nu voor 20.00 uur laten weten of ze ermee instemmen. Ook de Lega zal naar verwachting zijn achterban consulteren, door in het weekeinde doorheen het land informele stembureaus op te zetten.

Het gemeenschappelijke regeringsprogramma maakt resoluut komaf met een beleid van bezuinigingen, wat Rome op ramkoers dreigt te brengen met de Europese begrotingsregels. In het coalitie-akkoord is wel geen sprake van een eenzijdige uitstap uit de euro. De nieuwe regering wil een streep trekken onder de sancties tegen Rusland. Voorts wil ze detentiecentra bouwen voor 'alle' illegale migranten, met het oog op hun repatriëring. Hun aantal wordt geschat op zo'n 500.000.

Wie de nieuwe regering zal leiden staat nog niet vast. Over deze heikele vraag dienen beide eurosceptische anti-establishmentpartijen de komende dagen nog te onderhandelen. Het regeringsakkoord wordt begin volgende week voorgelegd aan de Italiaanse president Sergio Mattarella.