Regering-Trump is verantwoordelijk voor minderjarigen die gescheiden zijn van ouders

De federale rechter Dana Sabraw vroeg eerder aandacht voor de migrantenkinderen die aan de grens gescheiden werden van hun ouders, die inmiddels het land zijn uitgezet.

In een vonnis zegt Sabraw dat de administratie van Trump verantwoordelijk is voor de hereniging. 'De realiteit is dat voor elke ouder die niet gelokaliseerd wordt, een kind een wees wordt. En dat is voor 100 procent de verantwoordelijkheid van de administratie van Trump', aldus Sabraw.

Volgens de federale rechter faalt de regering-Trump. 'Veel van deze ouders zijn het land uitgezet zonder hun kind. Dat is het gevolg van de uitzettingen door de regering en het onvermogen om hen te herenigen', benadrukt de rechter.

President Trump annuleerde op 20 juni zijn beleid om families zonder papieren te scheiden. Tussen begin mei en eind juni waren 2.500 kinderen niet herenigd met hun ouders. Minderjarigen verblijven in opvangcentra in het hele land, soms duizenden kilometers verwijderd vanwaar hun ouders zijn opgesloten. Intussen zijn er nog altijd een kleine 500 kinderen gescheiden van hun ouders.