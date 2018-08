Regering-Trump bevriest milieunormen die Obama oplegde aan auto-industrie

De normen die onder de regering-Obama in 2012 werden ingevoerd - een van zijn belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde - mikten op een geleidelijke verbetering van de energiezuinigheid van wagens. Concreet: een stijging van het rijbereik tot gemiddeld 54,4 mijl met een gallon benzine (circa 4,3 liter per 100 kilometer) tegen 2025.

Het voorstel dat het Amerikaanse Agentschap voor de Bescherming van het Milieu (EPA) en het Agentschap voor de Verkeersveiligheid (NHTSA) samen doen, zo melden Amerikaanse media, is om die normen na 2021 te bevriezen op 37 mijl per gallon benzine.

De plannen leggen ook het recht van de deelstaten om zelf nog strengere normen dan de federale op te leggen, aan banden. Vooral Californië is een voortrekker op het vlak van 'propere' wagens.

Discussie

Volgens EPA en NHTSA hebben de onder Obama vastgelegde normen ertoe bijgedragen dat de gemiddelde prijs van een auto aanzienlijk gestegen is. Daardoor kochten de consumenten geen nieuwe wagen meer, waardoor ze verstoken bleven van auto's met de nieuwste technologieën die de voertuigen net veiliger maken.

De regering-Trump argumenteert ook dat de huidige strenge normen zullen leiden tot veel meer doden op de weg. De regering-Obama was net van het tegenovergestelde overtuigd.

De regering-Trump wil nog ruimte laten voor discussie over de plannen en zal op basis daarvan later dit jaar een finale versie formuleren, luidt het nog.