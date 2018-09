'Regering-Trump besprak mogelijke coup met Venezolaanse legerofficieren'

De New York Times baseert zich voor het nieuws op niet nader genoemde Amerikaanse regeringsbeamten en een voormalige Venezolaanse legerofficier die de geheime gesprekken bijwoonde.

Het Witte Huis ontkent het bericht niet, maar reageert dat het belangrijk is 'dialoog te voeren met alle Venezolanen die een verlangen naar democratie aan de dag brengen', om 'positieve verandering teweeg te brengen in een land dat erg veel heeft geleden onder president Maduro.'

De Amerikaanse krant meldt ook nog dat één van de legerofficieren die met de regering van president Donald Trump een mogelijke coup besprak, zelf Amerikaanse sancties is opgelegd wegens corruptie.

De man en andere leden van de Venezolaanse veiligheidsdiensten worden door de VS van ernstige misdaden beschuldigd, waaronder folterpraktijken, gevangenzetten van politieke opposanten en drugstrafiek.

De regering-Trump zou uiteindelijk beslist hebben de opstandelingen niet bij te staan. Toch riskeert het nieuws in te slaan als een bom in Latijns-Amerika, gezien de lange geschiedenis van Amerikaanse geheime interventies in de regio.

Zo steunde het land tijdens de Koude Oorlog samenzweringen en coups in onder meer Cuba, Nicaragua, Chili en Brazilië, en kneep het later een oogje dicht voor de misbruiken van militaire regimes.

Op 4 augustus ontploften enkele drones in de nabijheid van Maduro, die sprak van een mislukte couppoging. De oppositie vreest dat het regime daarom de repressie tegen dissidenten verder zal verscherpen.

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis sinds het instorten van de olieprijzen vier jaar geleden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van 2018 zal oplopen tot 1 miljoen procent.