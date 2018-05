Regering Nicaragua bereid tot dialoog met betogers onder toezicht van kerk

In Nicaragua zegt de regering bereid te zijn om in een dialoog te treden met de betogers die al wekenlang protesteren tegen president Daniel Ortega. De gesprekken zouden onder auspiciën van de katholieke kerk verlopen. Dat heeft Ortaga's vrouw en vicepresident Rosario Murillo donderdag gezegd. Of de oppositie de uitnodiging zal aanvaarden, is nog niet duidelijk.