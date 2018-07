'Regering moet IS-kinderen terughalen'

Naar schatting verblijven nog 162 kinderen met een Belgische link in Syrië en Irak, van wie er 149 jonger dan 12 jaar zijn en ongeveer 80 procent ter plaatse is geboren, zo schrijft De Standaard. Sinds 2012 zijn 22 minderjarigen teruggekeerd, onder wie 2 tieners. Het Egmontinstituut baseert zich op cijfers van OCAD.

Volgens Renard en Coolsaet is de huidige positie van de Belgische regering ten opzichte van de kinderen te tweeslachtig. 'Aan de ene kant mogen kinderen onder de 10 jaar terugkeren en worden ze, eenmaal op Belgische bodem, beschouwd als slachtoffers. Aan de andere kant worden tieners geval per geval bekeken. Zij kunnen beschouwd worden als volwassen strijders die niet langer welkom zijn', klinkt het.

Er is geen duidelijke procedure of strategie, stellen de onderzoekers vast. Ze dringen er bij de regering op aan om de kinderen actief terug te halen. 'Die kinderen zijn geen tikkende tijdbommen', luidt het. 'De meesten zijn jonger dan 6 jaar. Dat is belangrijk, want het betekent dat ze nog niet opgeleid zijn door IS. Ze zijn nog kneedbaar, leren vooral door imitatie, en kunnen dus ook (re)ïntegreren in een westerse samenleving.'