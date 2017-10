Live Referendum in Catalonië: Politie neemt stembussen in beslag

09:16

Catalanen staan voor de deur te wachten om te stemmen

Op plaatsen waar gestemd kan worden in Catalonië hebben zich zondagochtend al wachtrijen gevormd. Honderden Catalanen staan voor de deur te wachten, in Barcelona en in andere steden. Sinds 9 uur kan er worden gestemd over de onafhankelijkheid van de regio.

De wachtenden willen met hun aanwezigheid verzekeren dat ze hun stem zullen kunnen uitbrengen. De Spaanse regering heeft het referendum immers onwettig verklaard. De voorbije dagen werden stembiljetten in beslag genomen en stembureaus verzegeld.

Door zondagochtend al voor de deur post te vatten, wil men verhinderen dat de Guardia Civil de stembusgang zou verhinderen. Sommigen brachten zelfs de nacht door in het stemlokaal. In totaal kunnen zo'n 5,3 miljoen Catalanen hun stem uitbrengen. Buitenlandse Zaken heeft de Belgen die zich in Catalonië bevinden, opgeroepen voorzichtig te zijn. (Belga)