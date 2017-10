Live Referendum in Catalonië: 'Al meer dan 460 gewonden door politiegeweld'

Catalaanse regering telt 337 gewonden door politiegeweld

De overheden proberen elkaar de pas af te snijden. En daar gebruiken ze Twitter voor, want sneller kan nauwelijks. Nu bericht de Catalaanse regering dat het 'politiegeweld door de Spaanse staat' al 337 mensen heeft verwond.

Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos"