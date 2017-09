Referendum Catalonië: Frankrijk steunt Rajoy

Dat heeft Nathalie Loiseau, de Franse minister van Europese Aangelegenheden, woensdag gezegd.

'We zijn voorstander van de eenheid van Spanje, en wij steunen onze partner en Spaanse buur', zei Nathalie Loiseau op radio France Inter. 'Dit referendum is in strijd met de Spaanse grondwet, dat is al herhaaldelijk gezegd', ging ze op vastberaden toon verder.

De voorstanders van de onafhankelijkheid die momenteel aan de macht zijn in Catalonië willen een referendum organiseren over de vraag of de regio met 7,5 miljoen inwoners (16 procent van de Spaanse bevolking) zich van Spanje moet afscheuren. De nationale regering van Rajoy in Madrid is daar fel tegen, omdat de grondwet volgens het grondwettelijk hof dit soort raadplegingen verbiedt.

De Baskische separatistische groepering ETA noemt de Spaanse staat woensdag in de Baskische krant Gara 'een gevangenis voor de mensen'. 'De Spaanse staat laat zien dat hij een gevangenis is voor mensen, door de nationale identiteit van de Catalaanse landgenoten te ontkennen', schrijft de beweging in een mededeling in de krant.

Aan de ETA wordt de dood van minstens 829 mensen toegeschreven, in naam van de strijd voor de onafhankelijkheid van het Baskenland en de Navarra. In 2011 heeft de beweging geweld officieel afgezworen.