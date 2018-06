Redt Tsipras het vel van de regering-Merkel?

De Duitse bondskanselier Angela Merkel staat in eigen land met de rug tegen de muur omdat haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer tegen eind deze maand een Europese deal over het migratievraagstuk eist. Komt die er niet, dan wil hij migranten die in Duitsland komen aankloppen maar eerder al in een frontlijnstaat geregistreerd werden, vanaf de grens terugsturen. Merkel vreest voor een domino-effect en het ineenstorten van de Schengenzone.

De Duitse bondskanselier beseft dat een alomvattende Europese oplossing voor het einde van de maand onmogelijk is, en zet in op bilaterale akkoorden met andere landen om terugkeerprocedures te versnellen. Griekenland - een belangrijke frontlijnstaat - wil daarop ingaan, verklaarde premier Alexis Tsipras aan de Financial Times. 'We moeten een manier vinden (...) om de lasten te delen en de oneerlijke positie voor de frontlijnstaten en van Duitsland, weg te werken', zei hij. 'Het is niet eerlijk dat al die mensen naar Duitsland gaan, als we geloven dat dit een Europees probleem is.'

Dublin is 'dood'

De Griekse premier verwacht geen grote instroom richting Griekenland als het akkoord werkelijkheid wordt. 'Het kan ons niet schelen dat we dan misschien een aantal teruggekeerde migranten uit Duitsland zullen moeten opvangen, als we daarmee een signaal geven aan mensensmokkelaars', zei hij. Groot kan het effect volgens de Griekse premier hoe dank ook niet zijn, want 'er zijn elke maand maar 50 tot 100 asielzoekers die de noordelijke grens van Griekenland oversteken.' Tsipras benadrukte tot slot dat de Dublin-verordening, die bepaalt dat de lidstaat waar een asielzoeker eerst asiel heeft aangevraagd, verantwoordelijk is, wat hem betreft 'dood' is.

Een akkoord met Athene is een eerste goede stap voor Merkel, maar zij hoopt op de Europese top vooral Italië te kunnen overhalen. Dat loopt vermoedelijk niet van een leien dakje: de nieuwe populistische regering onder leiding van premier Giuseppe Conte heeft al meermaals laten blijken dat ze niet langer bereid is een onevenredig groot deel van de asielzoekers op te vangen.

Merkel heeft de vraag naar verluidt ook gesteld aan andere Europese regeringsleiders, onder wie de Belgische premier Charles Michel.