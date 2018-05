Recordaantal vrouwen verkiezingskandidaat in VS: 'Vrouwen leiden het verzet'

Een recordaantal Amerikaanse vrouwen heeft zich dit jaar kandidaat gesteld voor de tussentijdse verkiezingen in november. Veel van hen wierpen zich in de strijd als reactie op de verkiezing van Donald Trump in 2016. In die zin is de president 'the gift that keeps on giving' voor Democraten.