Recordaantal doden in Amerikaanse drugsepidemie

Misbruik van morfinegebaseerde pijnstillers, heroïne en de nieuwere sterke synthetische drug fentanyl - allen zogenaamde opioïden - eiste 72.000 doden vorig jaar in de Verenigde Staten (VS), een kleine tien procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van het Center for Disease Control (CDC), een overheidsinstantie voor de volksgezondheid.

Het cijfer is een nieuw record in de Amerikaanse drugsepidemie die maar niet aflaat. Steeds meer Amerikanen gebruiken opioïden, en die drugs worden tegelijk sterker. Het is vooral die tweede factor die de piek zou veroorzaken, meldt de New York Times. De belangrijkste schuldige is fentanyl, een synthetische, veel sterkere variant van morfine, die vaak met heroïne wordt versneden.

De crisis, die al jaren aansleept, werd sinds het begin gedreven door het kwistig voorschrijven van sterke morfinegebaseerde pijnstillers - soms zelfs in geval van een verstuikte enkel of het trekken van wijsheidstanden. Die medicatie kan erg verslavend zijn. In het slechtste geval stappen mensen over op heroïne, omdat het veel goedkoper is. Toch worden de zogenaamde morfine-equivalenten volgens het Amerikaanse Center for Disease Control nog steeds vier keer zo vaak voorgeschreven als in Europa.

De grootste piek in het aantal drugsdoden vorig jaar werd opgetekend in de staten Nebraska, North Carolina, New Jersey, Indiana, en West Virginia (toename van 33,3; 22,5; 21,1; 15,1; en 11,2 procent, respectievelijk). Vooral de staat New England werd al vroeg getroffen door de komst van sterke drugs, daar is het aantal drugsdoden na een aantal preventiecampagnes recent ietwat afgenomen.

Tegelijk trachten steeds meer staten, counties en steden in Amerika via het gerecht schadevergoedingen te bekomen van farmaceutische bedrijven. Die zouden het risico op verslaving van pijnstillers geminimaliseerd hebben. Er is reeds sprake van honderden zulke rechtzaken.