Rechtszaak Stormy Daniels uitgesteld vanwege onderzoek naar advocaat Trump

Cohen had om uitstel gevraagd vanwege de inval in zijn kantoor, door de federale opsporingsdienst FBI.

Onlangs bleek dat Michael Cohen al maandenlang onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. De advocaat beroept zich in die zaak op zijn zwijgrecht, maar zei dat dat recht in gevaar kan komen als de rechtszaak van Daniels doorgang zou vinden.

De rechter in de Daniels-zaak schrijft vrijdag dat het 'waarschijnlijk' lijkt dat Cohen zal worden aangeklaagd in het strafrechtelijke onderzoek. Die 'unieke omstandigheden' maken een uistel gerechtvaardigd.

Daniels (echte naam Stephanie Clifford) zegt dat ze in 2006 een affaire had met Donald Trump. Later kreeg ze van Cohen 130.000 dollar om daar stil over te blijven. Met de rechtszaak wil ze haar zwijgcontract ongeldig laten verklaren. Ook beschuldigt ze Cohen van laster.

Het materiaal dat de FBI verzamelde bij de doorzoeking van Cohens kantoor zal worden ingezien door een speciale onderzoeker die donderdag werd aangesteld. Zij moet bepalen welk materiaal gebruikt kan worden voor een eventuele aanklacht, en wat valt onder de geheimhoudingsplicht voor communicatie tussen advocaten en hun cliënten.

De eerstvolgende hoorzitting in de rechtszaak van Stormy Daniels wordt met negentig dagen uitgesteld, tot 27 juli.