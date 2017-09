Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Rechtse Trumpaanhang maakt zich zorgen over 'Amnesty Don'

Het kan veranderen. Na maanden van linkse kritiek is nu vooral de rechtse aanhang van Donald Trump bezorgd over de plannen van de president. Hij heeft met Democraten een voorakkoord gesloten over de 'Dreamers', jonge illegalen, die in het land zullen kunnen blijven, tegen alle kiesbeloftes in.