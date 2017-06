'Rechtse Amerikanen zijn bang dat ze nooit de American Dream zullen bereiken'

Wie de opkomst van Donald Trump wil begrijpen, leest 'Strangers in their own land' van professor en sociologe Arlie Russell Hochschild - of interviewt de auteur: 'Ze hebben het gevoel dat ze in de rij staan en er voortdurend wordt voorgedrongen.'