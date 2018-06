Rechterhand van Noord-Koreaanse leider in het Witte Huis

De rechterhand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yong-chol, is vrijdag op het Witte Huis aangekomen.

Generaal Kim Yong-chol, vicevoorzitter van het centraal comité van de Noord-Koreaanse Werkliedenpartij en vroeger hoofd van de geheime dienst, ontmoette de Amerikaanse president Donald Trump in het Ovalen Kantoor.

De hoge vertegenwoordiger van het Noord-Koreaanse regime praatte woensdag en donderdag al met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo met het oog op een historische top tussen Kim Jong-un en Trump.

Kim Yong-chol heeft een persoonlijke brief van Kim Jong-un voor het Amerikaanse staatshoofd bij.

De topontmoeting is voor 12 juni in Singapore gepland. Goed een week geleden had Trump de top in een schrijven aan Kim afgezegd, nadat die in agressieve bewoordingen de Amerikaanse lijn bekritiseerd had. De daaropvolgende dagen lieten beide zijden verstaan dat de ontmoeting, die als historisch gezien wordt, toch nog zou kunnen doorgaan.