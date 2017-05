Rechter keurt laatste schikking goed in Verenigde Staten

De eigenaars van wagens met 3.0-liter dieselmotoren waren de enigen die nog niet vergoed werden.

In totaal zal het Duitse autoconcern, dat schuld bekende in het milieuschandaal, zo'n 600.000 Amerikaanse klanten vergoed hebben. In september 2015 erkende Volkswagen wereldwijd zowat 11 miljoen wagens te hebben uitgerust met sjoemelsoftware, die het werkelijk niveau van vervuilende uitlaatgassen minimaliseert.

In Amerika gaat het om 600.000 auto's, en om een strafrechtelijke vervolging te vermijden moest Volkswagen dure compensatieregelingen uitwerken met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Hoewel zeven kaderleden van de groep aangeklaagd werden, zal Volkswagen zelf niet meer vervolgd worden in de VS.