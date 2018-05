Rechter in New York: Trump mag niemand blokkeren op Twitter

Donald Trump en zijn socialemediateam blokkeren regelmatig volgers die een afwijkende politieke mening hebben, en dat is volgens rechter Naomi Reice Buchwald een schending van het eerste amendement van de grondwet over de vrije meningsuiting.

Een overheidsfunctionaris mag niemand blokkeren vanwege zijn of haar politieke mening, aldus de rechter in haar oordeel. Dat die functionaris de president van de Verenigde Staten is, verandert daar niets aan.

Ook meent Buchwald dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om zich vrij te engageren in de interactieve publieke ruimte, waarin over acties van de regering wordt gesproken. En dat is het geval voor het account @realDonaldTrump, zo klinkt het.

Een instelling van de Columbia University in New York diende in juli 2017 samen met zeven personen die door Trump geblokkeerd werden, een klacht in. De president heeft 52,2 miljoen volgers op Twitter. Het is niet bekend hoeveel er daarvan echte mensen zijn, en hoeveel "social bots".

Het is ook niet geweten hoeveel accounts Trump al heeft geblokkeerd, maar volgens schattingen zouden het er een paar honderden zijn. In haar vonnis eist de rechter niet dat Trump de volgers in kwestie deblokkeert, maar stelt ze dat het aan de president zelf is om haar oordeel te interpreteren.