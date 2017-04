Rechter blokkeert Trumps decreet over "sanctuary cities"

Rechter William H. Orrick besliste dinsdag in het voordeel van San Francisco en Santa Clara in Californië, die gevraagd hadden om de maatregel tijdelijk te blokkeren zolang hun dossier door de rechtbank wordt behandeld.

Volgens Orrick zullen de klagers waarschijnlijk gelijk krijgen rond hun klacht dat Trump met het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt, en dat een toepassing van het decreet het publieke belang zou schaden. "Federale financiering die geen zinvolle link heeft met de immigratiehandhaving kan niet in gevaar komen enkel omdat een autoriteit een strategie rond die handhaving kiest waarmee de president niet akkoord gaat", aldus Orrick volgens persagentschap Reuters.

Trump ondertekende het decreet in januari, samen met het decreet over de muur aan de grens met Mexico, in een poging om de illegale immigratie een halt toe te roepen. Volgens Trumps regering brengen de lokale autoriteiten de veiligheid in gevaar als ze weigeren om veroordeelde illegalen over te dragen om hen te deporteren, terwijl de tegenstanders van het decreet vinden dat de president zo het vertrouwen van de lokale gemeenschappen in de politie ondermijnt.

In de VS zijn er meer dan 400 "sanctuary cities", waaronder San Francisco, New York, Chicago en Los Angeles. In die steden vraagt de politie niet naar de status van het immigratieproces van gearresteerden, en de autoriteiten dragen geen immigranten over aan de federale autoriteiten.

Het gaat al om het derde decreet van Trump dat door een federale rechter wordt tegengehouden, nadat eerder zijn inreisverbod en de herziene versie van dat verbod werden geblokkeerd. De administratie van Trump ging tegen die twee beslissingen in beroep. Over de meest recente blokkering hebben het Witte Huis of het ministerie van Justitie nog geen commentaar geleverd, aldus Reuters.