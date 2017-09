Rechter beslist tot vrijlating van Turkse journalist van Cumhuriyet - vier blijven aangehouden

Een rechtbank in Istanboel heeft maandag tot de vrijlating van de Turkse journalist Kadri Gursel bevolen. Vier andere journalisten die aangeklaagd zijn in de rechtszaak tegen 17 medewerkers van oppositiekrant Cumhuriyet blijven in hechtenis.