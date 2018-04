'Rebellen gestart met terugtrekking uit Douma'

In Douma, in de regio Oost-Ghouta, zijn rebellen en burgers zondagavond gestart met de evacuatie van de stad. Dat zegt de in Groot-Brittannië gevestigde ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Eerder op zondag hadden de Syrische regering en de rebellen daarover een akkoord bereikt.