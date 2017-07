Raúl Castro: 'Pogingen om revolutie te breken zullen mislukken'

Het Trump-beleid betekent een 'terugval' in de bilaterale verhoudingen, citeert het staatspersagentschap Castro.

Onder Trumps voorganger, Barack Obama, kwam er dooi in de relatie tussen VS en Cuba die al sinds de jaren vijftig zwaar verstoord was. De Amerikaanse ambassade opende opnieuw de deuren in Havana en handel en reizen tussen beide landen werd eenvoudiger.

Met de aanstelling van Trump veranderde de VS het geweer van schouder. Omdat de Republikein zich zorgen maakte over het Cubaanse respect voor de mensenrechten, zeker ten aanzien van politieke dissidenten, besloot Trump vorige maand om die handel en het toerisme opnieuw meer te beperken.

Pas nu reageert Castro voor het eerst. Trump maakt gebruik van 'oude en vijandige retoriek' en keert terug naar een confrontatie 'die 50 jaar geleden zwaar mislukt is.' Dat die nieuwe beperkingen er komen omwille van de mensenrechten, vindt de president eerder ironisch, zeker omdat Cuba 'geen lessen te krijgen heeft van de VS of iemand anders.'

De jongere broer van Fidel liet ook weten niet te spreken te zijn over de "politieke vervolging" van de voormalige Braziliaanse president en 'kameraad' Lula.