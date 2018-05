Rapport World Press Freedom Day: 'Persvrijheid in vrije val in Myanmar'

De Myanmarese president Aung San Suu Kyi, die ooit beschouwd werd als icoon van de democratie, wordt ervan beschuldigd de persvrijheid aan banden te leggen sinds haar partij, de Nationale Liga voor Democratie, in 2016 aan de macht kwam. In 2017 alleen werden minstens elf journalisten gearresteerd. In februari besliste een rechter in Yangoon om twee journalisten van het Britse persbureau Reuters niet op borgtocht vrij te laten.

Wa Lone en Kyaw Soe Oo werden op 12 december opgepakt omdat ze documenten zouden bezitten over de militaire repressie in de deelstaat Rakhine, waardoor al meer dan 650.000 leden van de Rohingya-minderheid op de vlucht zijn geslagen. Ze riskeren een celstraf van 14 jaar. 'Journalisten geloven dat fysiek en psychologisch geweld tegen hen is toegenomen. Ze zijn er ook van overtuigd dat er weinig bewijs is dat de regering van Myanmar of de rechtbanken enige moeite doen om iets te doen aan dat geweld of het gebrek aan persvrijheid', luidt het oordeel van het rapport van World Press Freedom Day.