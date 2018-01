Rapport: Forse terugval in aantal doden door terrorisme in Syrië en Irak

In 2017 vielen volgens het JTIC in totaal 3.378 doden bij terreuraanslagen in Irak. Het gaat om een daling met 60 procent ten opzichte van het jaar voordien, toen het nog om 8.437 slachtoffers ging. Ook in Syrië is er een forse daling met 44 procent, van 6.477 in 2016 tot 3.641 vorig jaar. Hoewel het terrorisme in beide landen dus fors is afgenomen, blijven ze wel forse uitschieters. Ter vergelijking: in 2017 vielen 2.999 doden door terrorisme in Afghanistan, 1.466 in Somalië en 1.092 in Jemen.

De cijfers houden geen rekening met de strijders die in Syrië zijn omgekomen en laat ook de slachtoffers die gemaakt zijn door luchtaanvallen - die worden uitgevoerd door de Syrische regering, Rusland of de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, waarvan ook België lid is - buiten beschouwing.

Hoewel terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2017 heel wat territorium heeft verloren, is ze volgens het JTIC nog steeds de actiefste terreurgroep ter wereld wat betreft het aantal uitgevoerde aanslagen. IS was vorig jaar verantwoordelijk voor 6.499 dodelijke slachtoffers, een daling met 40 procent tegenover het jaar voordien, terwijl het aantal aanslagen door de organisatie met 9 procent is gestegen tot 4.612. Door de toenemende internationale druk, voert IS nu 'operaties uit met een zwakkere intensiteit, maar aan een constanter ritme', luidt het.

Volgens het JTIC is de dalende trend in het aantal terroristische doden ook globaal gezien op te merken. Wereldwijd stierven vorig jaar 18.475 doden bij aanslagen, terwijl dat er in 2016 nog 27.697 waren.