Ramblas-terrorist overnachtte in Parijse regio kort voor feiten

Younes Abouyaaqoub, de vermoedelijke dader van de aanslag op de Ramblas, zou in een hotel in Malakoff hebben geslapen in de nacht van 11 op 12 augustus. De reden voor de trip naar Parijs is nog onbekend.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb bevestigde dinsdag al dat de Audi A3 die gebruikt werd in Cambrils een 'uiterst snelle' doortocht zou hebben gemaakt in Parijs een week voor de feiten. Het voertuig werd ten zuidwesten van de hoofdstad geflitst.

Op de foto is niet te zien wie er in de auto zat, schrijft Le Parisien. Maar het onderzoek toont nu volgens Le Parisien aan dat 'Younes Abouyaaqoub en een of twee andere personen' de nacht doorgebracht hebben in een hotel in Malakoff, in de zuidelijke periferie. De dag erna werden hun sporen gevonden in een winkelcentrum in Parijs en in een Fnac. Daarna keerden ze terug naar Spanje.

Bronnen dichtbij het onderzoek stelden 'geen terroristisch opzet' vast, maar benadrukten dat nog niet volledig duidelijk is wat ze de hele tijd hebben uitgericht. Dinsdag gaf de Zwitserse federale politie al aan dat twee leden van de cel, Mohamed Hichamy en Youssef Aallaa, in december in Zurich waren geweest. Het waarom is nog onduidelijk.