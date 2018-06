Rajoy verliest vertrouwensstemming: 'Het was een eer om uw eerste minister te zijn'

Mariano Rajoy is niet langer de premier van Spanje. Hij verloor vandaag een vertrouwensstemming in het parlement.

Even voordien had Rajoy defacto zelf al afscheid genomen van zijn mandaat, tijdens een korte toespraak voor het parlement . 'Het was een eer om uw eerste minister te zijn', zo verklaarde Rajoy, die de bui zag hangen. Dat hij de stemming zou verliezen, lag op voorhand vast. Zijn regering had immers geen absolute meerderheid, maar bleef aan de macht met gedoogsteun van Ciudadanos. Nadat verschillende partijtoppers veroordeeld werden in corruptiezaken, slaagde de oppositie er echter in om de meningsverschillen te overbruggen en een absolute meerderheid te vormen tegen de regering-Rajoy.

Er stemden uiteindelijk 180 parlementsleden in met de motie van wantrouwen. Daarnaast waren er 169 tegenstemmen en één onthouding, zo meldt de krant El Pais.

De weg ligt nu open voor een nieuwe regering onder leiding van Pedro Sánchez, de leider van de sociaaldemocratische PSOE, de partij die de vertrouwenssteming op het getouw zette.