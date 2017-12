Rajoy: 'Dat Puigdemont Catalonië wil regeren vanuit België, is absurd'

Het is 'absurd' dat de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont Catalonië wil regeren vanuit België. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vrijdag voor de pers gezegd, een week nadat de separatistische partijen bij verkiezingen in Catalonië hun meerderheid in het regionale parlement wisten te behouden.

De eerste zitting van dat parlement legde Rajoy vast op 17 januari. In de tien dagen die daarop volgen, moet de eerste ronde van de verkiezing van een nieuwe parlementsvoorzitter gehouden moeten worden.

De lijst van Puigdemont won bij de regionale verkiezing van 21 december de meeste stemmen van de separatisten. Zijn aanhangers bestuderen nu de mogelijkheid dat de in België vertoevende politicus de Catalaanse regering 'vanop afstand' leidt.

De rivaliserende separatistische partij ERC (Republikeins Links van Catalonië) roept Puigdemont dan weer op, naar Spanje terug te keren - waar hij dan, net als ERC-leider Oriol Junqueras, opgesloten zal worden.