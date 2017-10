Rajoy bereid om Catalaanse onafhankelijk te schorsen om Spaanse eenheid te bewaren

De Spaanse grondwet voorziet met Artikel 155 in een artikel waarmee de Spaanse regering de onafhankelijkheid van een regio kan schorsen. Nog nooit heeft een Spaanse regering dit artikel aangewend. Het wordt in politieke kringen dan ook omschreven als een 'nucleaire bom.'

Als het echt moet, zegt Rajoy aan de krant, dan roepen we dat artikel in. 'Spanje zal niet verdeeld worden en de nationale eenheid blijft behouden', aldus de premier. 'En we zullen dat op alle mogelijke wettelijke manieren doen.'

Want het mag wel duidelijk zijn, 'ik zou graag hebben dat deze onafhankelijkheidsdreiging zo snel mogelijk weggaat (...) we gaan voorkomen dat er onafhankelijkheid komt.'

De Spaanse premier benadrukt wel in het interview, het eerste dat hij geeft sinds het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober, dat de bal in het kamp van de Catalaanse leiders ligt. 'Ze hebben nog tijd' om de nodige stappen te zetten zodat Madrid niet fors moet ingrijpen, want hij beseft dat zijn achterban en de hardliners in zijn partij een reactie verwachten.

Maar de Spaanse regering zal pas rond de tafel gaan zitten met de naar autonomie strevende Catalanen als de dreigende toon achterwegen wordt gelaten. 'Laat ons serieus blijven: we kunnen niets uitwerken als de nationale eenheid wordt bedreigd', zegt Rajoy duidelijk.