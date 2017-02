Radicaalrechts in Europa: 'Dit is het begin van een nieuwe wereld'

21 januari 2017. 'Good luck', zegt de taxichauffeur als ik uitstap, nadat hij zijn taxi mopperend en hoofdschuddend zo dicht mogelijk bij de congreshal heeft proberen te parkeren waar de bijeenkomst Vrijheid voor Europa plaatsvindt van Europa van Naties en Vrijheid (ENV), de radicaalrechtse fractie in het Europees Parlement. De wijde omgeving van de Rhein-Mosel-Halle in het Duitse Koblenz is afgezet door een indrukwekkend aantal politiebusjes of versperd door linkse actievoerders. Het is zaterdag, maar de winkels in dit stadsdeel blijven dicht, uit angst voor rellen.

