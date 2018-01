Racistische sms'en ex-vriendin leveren UKIP-leider Henry Bolton motie van wantrouwen op

Het gaat om een mogelijke eerste stap richting zijn afzetting. Bolton kwam in opspraak na de publicatie van racistische sms'en van zijn nu ex-vriendin Jo Marney over de verloofde van prins Harry, Meghan Markle. Die sms'en werden gepubliceerd in de Daily Mail. Zijn nu ex-vriendin werd eerder al uit de partij gezet en de 54-jarige Bolton zette ook reeds een punt achter de relatie.

Het bestuur stemde volgens persagentschap Press Association (PA) unaniem voor het indienen van de motie. De beslissing om Bolton al dan niet aan het hoofd van de partij te houden, ligt nu in de handen van de partijleden.

'Deze beslissing zal automatisch leiden tot het bijeenroepen van een bijzondere partijbijeenkomst', aldus een woordvoerder van de partij aan AP. Die moet volgens de regels van de partij binnen de 28 dagen plaatsvinden.

De Amerikaanse actrice Meghan Markle, die op 19 mei trouwt met prins Harry, was al meermaals het doelwit van racistische commentaren in Groot-Brittannië. Door Marney werd ze afgeschilderd als 'een domme kleine actrice' en 'geobsedeerd door ras'. De grofste uitspraak was dat de Amerikaanse actrice 'het zaad van de koninklijke familie zal bezoedelen', met mogelijk een 'zwarte Britse koning' (en 'een moslimpremier') tot gevolg.