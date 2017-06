Queen Elisabeth II kondigt acht wetten aan om EU-regels te vervangen

De nieuwe regering kondigde woensdag in totaal 24 nieuwe wetten aan, waarvan acht rond de Brexit. Naast een grote wet die de EU-regels in Britse wetgeving omzet, gaan die over handel, douane, migratie, visserij, landbouw, kernenergie en sancties.

Doel van de 'repeal bill' is het intrekken en vervangen van de wet uit 1972 die bij de Britse toetreding alle toen geldende EU-regels invoerde. Het Britse parlement zal daardoor weer vrij aan alle wetten kunnen sleutelen.

De nieuwe douanewet moet verzekeren dat het VK over een eigen douaneregime beschikt op het moment dat de brexit effectief een feit wordt. De handelswet zal een nieuw kader uittekenen om vrijhandelsverdragen te sluiten met de EU en andere landen in de wereld. En de migratiewet moet de Britse regering de mogelijkheid geven om een einde te maken aan het vrije verkeer van EU-inwoners naar het VK, maar tegelijk toelaten om nog steeds 'the brightest and the best' aan te trekken.

De nieuwe regering-May begint echter verzwakt aan het werk, na de nederlaag bij de verkiezingen eerder deze maand. Premier Theresa May beloofde dan ook met "nederigheid en overtuiging" aan de slag te gaan. Zoals verwacht vormde de brexit zowat de hoofdbrok van de speech.

Op twitter werd trouwens meteen druk gespeculeerd over de blauwe hoed van de Queen. Versierd met blauwe bloemen met een geel hart deed die volgens sommigen wel erg denken aan de Europese vlag.