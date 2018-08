Qatar belooft 15 miljard dollar investeringen in noodlijdend Turkije

Volgens het staatsnieuwsagentschap Anadolu zaten Erdogan en Tamim bin Hamad Al Thani meer dan drie uur samen. Het gaat om het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd aan Ankara sinds de oplopende diplomatieke spanning tussen Turkije en de Verenigde Staten.

Qatar kreeg vorig jaar de steun van Turkije toen het geboycot werd door Saoedi-Arabië en andere landen in de regio. Nu lijkt Qatar dus Turkije te willen steunen in zijn monetaire crisis. Qatar is ook een belangrijke bondgenoot van de VS, dat in de golfstaat een grote militaire basis heeft.