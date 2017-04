Pyonyang voert mislukte rakettest uit; Trump geeft geen commentaar

Experts hadden er de afgelopen dagen nog op gewezen dat vieringen zoals die van zaterdag vaak een voorbode zijn voor militaire acties van Noord-Korea.

Noord-Korea heeft dit jaar al verschillende raketten afgevuurd, ondanks de talrijke sancties die de VN-Veiligheidsraad het land al heeft opgelegd. Op 5 april lanceerde Pyongyang nog een middellangeafstandsraket die terechtkwam in de Japanse Zee. Het is nog niet duidelijk welke soort raket zondagochtend vroeg werd afgevuurd vanop een lanceringsbasis in de havenstap Sinpo, aldus het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Het Pentagon bevestigt de lancering. "Het US Pacific Command heeft wat lijkt op een Noord-Koreaanse rakettest gedetecteerd op 15 april om 11.21 uur Hawaïaanse tijd (23.21 uur Belgische tijd). De lancering van de ballistische raket vond plaats in de buurt van Sinpo", aldus het persbericht dat werd verspreid door de Amerikaanse media. "De raket ontplofte bijna onmiddellijk. Momenteel wordt onderzocht over welke soort raket het gaat. Het US Pacific Command is volledig bereid om nauw samen te werken met onze bondgenoten in Zuid-Korea en Japan om de veiligheid te verzekeren."

Op de hoogte

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn militaire adviseurs zijn op de hoogte van de mislukte raketlancering van Noord-Korea van zondag, en hebben geen verdere commentaar op de test. Dat meldt minister van Defensie James Mattis in een persbericht dat door de Amerikaanse media werd verspreid. Trump heeft bovendien contact gehad met zijn vicepresident Mike Pence, die zondag verwacht wordt in Zuid-Korea.

De spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap lopen de laatste maanden hoog op, nadat de Verenigde Staten hun toon hebben versterkt rond het nucleair programma van Pyongyang. Het is dan ook afwachten hoe de Amerikaanse president zal reageren op de nieuwe rakettest van zondag, maar in een eerste reactie van zijn administratie reageert hij dus (nog) niet. Trump heeft onlangs verklaard dat de VS ook zonder Pyongyangs bondgenoot China militair zouden kunnen optreden tegen Noord-Korea, en de VS stuurden afgelopen weekend een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland. Ook verklaarden verantwoordelijken binnen de inlichtingendiensten dat de VS een preventieve aanval zouden kunnen uitvoeren tegen Pyongyang als ze ervan overtuigd zijn dat er een nucleaire test zal plaatsvinden. Noord-Korea liet dan weer weten "meedogenloos" te reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten, en stelde dat het de volgende nucleaire test zal uitvoeren als het regime vindt dat de tijd daarvoor rijp is.

Noord-Korea liet dan weer weten "meedogenloos" te reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten. De test overschaduwt het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan Zuid-Korea, waar hij zondag zal arriveren. Pence wil er de Amerikaanse solidariteit met Seoel in de verf zetten in de marge van de spanningen rond Noord-Korea. Hij is van plan om samen met Amerikaanse soldaten die ontplooid zijn in de bufferzone aan de zwaarbewaakte grens tussen Noord- en Zuid-Korea, Pasen te vieren, en gesprekken te voeren met de Zuid-Koreaanse regering.