Pyongyang dreigt met annulering top Trump-Kim

Zo heeft volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dinsdag gemeld.

Pyongyang heeft reeds een voor woensdag voorziene ontmoeting op hoog niveau met de zuidelijke buur geannuleerd en dreigt ermee hetzelfde te doen met de topontmoeting van 12 juni in Singapore tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

Volgens KCNA zijn de gezamenlijke militaire manoeuvres van de Amerikanen en Zuid-Korea een repetitie voor een potentiële inval in Noord-Korea en een provocatie, net terwijl de betrekkingen tussen de beide Korea's warmer aan het worden zijn. De besprekingen op hoog niveau tussen beide Korea's in de plaats Panmunjon in de gedemilitariseerde zone zouden voortborduren op de inter-Koreaanse top van vorige maand.

Woordvoerster Heather Nauert van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat de voorbereidingen voor de top Trump-Kim blijven doorgaan. De militaire oefeningen met Zuid-Korea zijn ook geen provocatie, 'dat zijn dingen die we over de hele wereld doen'.

Tevoren heeft Kim Jong-un gezegd dat hij er begrip voor heeft dat voor de VS de oefeningen met Zuid-Korea belangrijk zijn.