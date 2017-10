Puigdemont zegt bezoek aan Spaanse Senaat af

De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft een later deze week gepland bezoek aan de Spaanse Senaat in Madrid afgezegd. Dinsdag nog kondigde de Senaat aan dat Puigdemont eind deze week mogelijk zijn opwachting zou maken in het hogerhuis. Dat orgaan moet stemmen over de opschorting van de Catalaanse autonomie en andere sancties voorgesteld door de Spaanse premier Mariano Rajoy na de recente perikelen.

Puigdemonts aanwezigheid zou bijna zeker hebben geleid tot een debat in levenden lijve tussen hem en Rajoy. De vicevoorzitter van de Senaat, Pedro Sanz, had dinsdag nog Puigdemonts 'goede wil' om te overleggen toegejuicht en zei dat zijn aanwezigheid 'een eer' zou zijn.

Puigdemont leidt donderdag nog een plenaire vergadering in het Catalaans parlement, dat mogelijk de onafhankelijkheid van de regio zal aankondigen of nieuwe verkiezingen zal uitroepen.