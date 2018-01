Puigdemont verzekert dat hij vanuit België Catalonië kan leiden

'In de gevangenis zou ik het volk niet kunnen toespreken, niet kunnen schrijven, geen bezoekers kunnen ontvangen... De enige manier om dat alles te doen, is om op vrije voeten te blijven. Ik kan niet handelen als president als ik in de gevangenis zit', zei hij in een interview met Catalunya Radio.

Over de mogelijk om op een efficiënte manier een regering te leiden op 1.000 kilometer afstand, zei Puigdemont dat hij permanent in contact is met ex-ministers Jordi Turull en Josep Rull. Bovendien zag Puigdemont als president de parlementsleden ook enkel op dinsdag, en werd er voor de rest ook vanop afstand gecommuniceerd.

De separatistische partijen in het Catalaans parlement hebben eerder deze week een akkoord bereikt om Puigdemont opnieuw te benoemen tot regeringsleider. Hij momenteel nog de enige kandidaat.

De nieuwe parlementsvoorzitter Roger Torrent is donderdag begonnen aan een overlegronde met de andere partijen over de benoeming van een nieuwe leider.

De Belgische advocaat van Puigdemont heeft in een interview met de Catalaanse media donderdag nog verklaard dat zijn cliënt enkel terugkeert wanneer het arrestatiebevel tegen hem wordt ingetrokken.

Persagentschap Bloomberg meldt vrijdag nog dat Puigdemont naar Denemarken zal reizen, om op de universiteit van Kopenhagen deel te nemen aan een politiek debat op 22 januari

. Volgens VRT verblijft Puigdemont op 30 januari 3 maanden in ons land. Als hij langer wil blijven, moet hij zijn inschrijving aanvragen bij de gemeente.