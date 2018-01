Puigdemont: 'Regering vormen ondanks dreigementen van Madrid'

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die door het Catalaanse parlement is voorgedragen om opnieuw de regionale regerintg te leiden, heeft maandag in Kopenhagen gezegd dat er binnenkort een nieuwe regering wordt gevormd ondanks de 'dreigementen' uit Madrid.

Het Catalaanse parlement heeft tegen het verzet van Madrid in de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont voorgedragen als leider van de nieuwe regionale regering. Hij was de enige kandidaat voor het presidentschap van de Catalaanse regering.

De nieuwe voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, maakte maandag de kandidatuur bekend na overleg met leiders van de in het parlement vertegenwoordigde partijen. 'Wij zullen niet capituleren voor het 'autoritarisme' ondanks de dreigementen van Madrid. Weldra zullen wij een nieuwe regering vormen', zei Puigdemont enkele uren na de beslissing van het Catalaanse parlement.

De debatten over de kandidatuur moeten ten laatste op 31 januari beginnen. De kandidaat moet daarbij zijn regeringsprogramma voorleggen, aansluitend komt er een stemming. In het geval van Puigdemont zal dat volgens waarnemers een moeilijke aangelegenheid worden gezien hem bij een terugkeer naar Spanje een onmiddellijke arrestatie boven het hoofd hangt. Naar verwachting zal het touwtrekken tussen Madrid en Barcelona een nieuwe ronde ingaan.

Na de verkiezingsoverwinning van de Catalaanse partijen in december had de 55-jarige politicus voorgesteld zijn regeerprogramma per video vanuit Brussel voor te stellen of hem te laten vertegenwoordigen. De centrale regering heeft ermee gedreigd naar de rechter te stappen indien Puigdemont dit in daden omzet. Bovendien dreigde premier Mariano Rajoy ermee dat Madrid in dit geval verder de regio zal besturen, zoals waartoe in de herfst was beslist.

Ook de juridische afdeling van het Catalaanse parlement meent dat Puigdemont fysiek aanwezig moet zijn. Torrent, van de separatistische ERC, zei dat hij Rajoy om een ontmoeting heeft gevraagd om met hem in dialoog te treden en de 'abnormale situatie' van het Catalaanse parlement te analyseren. Drie regionale volksvertegenwoordigers zitten achter de tralies, vier anderen zijn met Puigdemont naar België gevlucht. Tegelijkertijd zei Torrent zich 'bewust te zijn van de persoonlijke en juridische situatie van de heer Puigdemont'. Die is nog altijd een absoluut legitieme kandidaat voor het ambt van regionaal regeringsleider.