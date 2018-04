Puigdemont op zijn vroegst vrijdag vrij onder voorwaarden

Ten vroegste op vrijdag zal oud-premier Carles Puigdemont de gevangenis in Neumünster verlaten, zei een cipier donderdagavond aan journalisten die voor de gevangenisdeur stonden.

Een van de voorwaarden is de betaling van een borg van 75.000 euro. De klacht over corruptie is een mogelijke basis voor een uitlevering, aldus de rechtbank. Puigdemont werd ook aangeklaagd voor rebellie, maar dat kan niet ingeroepen worden om hem uit te leveren.

Dinsdag had de Duitse aanklager de rechtbank gevraagd om het door Spanje uitgevaardigd uitleveringsbevel te volgen. Wanneer de rechtbank zich daarover uitspreekt, is nog niet duidelijk. Daarnaast vroeg de aanklager Puigdemont in de cel te laten in afwachting van die uitspraak, omdat hij op de vlucht zou kunnen slaan. Daarop is de rechtbank dus niet ingegaan.

In ballingschap

Puigdemont zit al meer dan tien dagen in een cel in Neumünster, in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De 55-jarige Puigdemont werd opgepakt nadat hij op zondag 25 maart met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was onderweg van Finland naar België. Hij is sinds vorig jaar al in ons land in ballingschap. Tegen de politicus loopt sinds 23 maart opnieuw een Europees aanhoudingsbevel.

Donderdagavond werd ook bekend dat de Catalaanse ex-ministers Meritxell Serret, Antoni Comin en Lluis Puig, die in België verblijven, onder voorwaarden vrij blijven. Ze werden donderdag verhoord door een onderzoeksrechter.

De drie Catalanen verschijnen binnen twee weken voor de Brusselse raadkamer. Die zal zich uitspreken over het Europese aanhoudingsmandaat dat tegen hen is uitgevaardigd door de Spaanse justitie.

'Beslissingen gerespecteerd'

De Spaanse regering heeft donderdagavond laten weten dat ze gerechtelijke beslissingen 'altijd zal respecteren', of die beslissingen de regering 'nu wel of niet bevallen'.

'De regering heeft nog geen zicht op de exacte bewoordingen waarin de Duitse rechtbank zich heeft uitgesproken, en kan dus geen waardeoordeel vellen', aldus een regeringsbron. 'De regering spreekt zich nooit uit over beslissingen van het gerecht, zeker niet als het beslissingen zijn van buitenlandse rechtbanken. Deze beslissingen worden altijd gerespecteerd, of ze de regering nu bevallen of niet.'

Deze beslissing van de Duitse rechtbank betekent een ernstige klap voor de Spaanse onderzoeksrechter Pablo Llarena, die het Europees aanhoudingsmandaat lanceerde. Omdat de Duitse rechtbank de kwalificatie 'rebellie', de belangrijkste voor het Spaanse gerecht, liet vallen, kan Puigdemont zelfs als hij uitgeleverd wordt aan Spanje daarvoor niet meer berecht worden.

Llarena wilde Puigdemont dus berechten voor rebellie en het misbruik van overheidsmiddelen. Voor die rebellie, dat celstraffen tot 30 jaar kan opleveren, moet er echter sprake zijn van geweld. De verdediging van Puigdemont, en ook Spaanse juristen, menen dat dat geweld nooit heeft plaatsgevonden. Voor de aanklacht van het misbruik van overheidsmiddelen kan Puigdemont bestraft worden met 4 tot 8 jaar cel.