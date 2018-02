Puigdemont gaat voor eedaflegging in Brussel op 18 februari

Carles Puigdemont pleit dus voor twee regeringen: één in ballingschap en één in Barcelona. Puigdemont stelt de oprichting voor van een 'Consell de la República' (letterlijk vertaald: 'raad van de republiek'), die door hemzelf wordt geleid en waarvan de inauguratie op 18 februari plaatsvind. Dit via een vergadering van verkozen ambtenaren, die zal worden gehouden tijdens een ceremonie in Brussel. Enkele dagen later plant Puigdemont nog een investituur in het Catalaanse parlement in Barcelona.

Omdat hij beseft dat dit geen evidentie is (hij zal worden opgepakt van zodra hij voet op Spaanse bodem zet, nvdr.), stelt hij voor om nog iemand van zijn partij JxCat aan te duiden als plaatsvervanger. Wie dat zal zijn, is nog niet bekendgemaakt. Volgens een intern document van de partij CUP, dat de krant La Vanguardia in handen kreeg, zou er eerst nog een wetshervorming op de agenda staan van het voorzitterschap van de regioregering waardoor Puigdemont toch vanop afstand de eed zou kunnen afleggen.