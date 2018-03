Puigdemont blijft voorlopig in de cel

Carles Puigdemont werd zondagvoormiddag opgepakt, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken. Hij was met de wagen onderweg van Finland naar België. Vandaag moest de rechtbank zijn identiteit vaststellen. Er werd daarnaast beslist dat Puigdemont voorlopig in de cel blijft. Zijn Belgische advocaat Paul Bekaert verklaarde al dat het enkele weken of maanden kan duren voor er verandering komt in de situatie van Puigdemont.

Eerder werd al gesuggereerd dat Puigdemont in Duitsland asiel zou kunnen aanvragen, maar dat overweegt hij voorlopig alvast niet.

Andere ministers niet actief opgespoord

Puigdemont is niet de enige Catalaanse politicus in ballingschap. Hij kwam enkele maanden geleden in ons land aan samen met de afgezette ministers Meritxell Serret i Aleu, Antoni Comín i Oliveres en Lluís Puig. Zij staan ter beschikking van het Belgische gerecht en worden niet actief opgespoord, aldus het Brusselse parket.

Het Spaanse gerecht reactiveerde vrijdag de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) tegen de ministers, maar het Brusselse parket heeft nu, via Eurojust, bijkomende informatie gevraagd aan de Spaanse gerechtelijke overheid. Welke informatie precies gevraagd werd, wil het parket niet zeggen.

De drie ministers worden samen met Carles Puigdemont en Clara Ponsatí i Obiols in Spanje vervolgd voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Daarop staat een maximumstraf van 30 jaar. De Spaanse rechter had tegen hen EAB's uitgevaardigd nadat de vijf in Madrid niet voor de rechter waren verschenen. Die EAB's werden op 5 december ingetrokken, maar afgelopen vrijdag gereactiveerd.

De drie ministers werden tot op heden niet verhoord of voorgeleid bij een Belgische onderzoeksrechter. 'Mogelijk zal dit in de nabije toekomst het geval zijn, maar we wensen hier niet op vooruit te lopen', klinkt het bij het parket.